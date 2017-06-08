Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга объяснила неожиданное закрытие для горожан нового пешеходного моста, соединяющего южную часть Приморского района и Крестовский остров, где расположен новый стадион «Санкт-Петербург Арена».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Яхтенный мост

Напомним, Яхтенный мост должен обеспечить доступность для зрителей стадиона, где пройдут матчи Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году. Объект был торжественно открыт 27 мая текущего года, в День города. Но уже 6 июня петербуржцы не смогли попасть на мост, сразу полюбившийся горожанам благодаря прекрасному виду, открывающемуся с него на Финский залив. Переправу без предупреждения заблокировали для прохода сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках подготовки стадиона «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций правоохранительные органы проводят плановую проверку систем безопасности спортивной арены и прилегающей территории, в том числе подъездных путей к Яхтенному мосту.

«В связи с этим пешеходный мост был временно закрыт. Ограничения движения по Яхтенному мосту будут сняты в ближайшее время», — пообещали в петербургском Главке полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, длина Яхтенного моста — 940 метров, максимальная высота — 16 метров: это самые значительные показатели для пешеходных мостов Санкт-Петербурга. Тротуар и велодорожка на новом мосту замощены асфальтом разных цветов. Эта технология применена в Петербурге впервые. На переправе также созданы две смотровые площадки в сторону Финского залива.