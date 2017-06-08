Киев, 8 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. $40 млн выделит Япония для модернизации оборудования на Трипольской ТЭС, работающей на антраците, заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения станции, сообщает 8 июня УНИАН.

Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭC

По его словам, переговоры между Украиной и Японией «завершаются». Результатом переговоров должно стать финансирование Трипольской ТЭС на $40 млн.

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Ранее Порошенко заявил, что на Трипольской ТЭС начались работы по переводу одного из блоков с антрацитового топлива на уголь газовых марок.

Напомним, на Украине после объявления Киевом блокады Донбасса начался энергетический кризис. Режим чрезвычайной ситуации в энергетике был введен в феврале, с тех пор он продлевался несколько раз.

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Основным дефицитным ресурсом для Украины стал уголь антрацитовой группы, который добывался в Донбассе. На данный момент Киев закупает уголь в США и Южной Африке по более высокой цене, чем российский или донбасский.