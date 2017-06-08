Таллахасси, США, 8 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Американец Паркер Симпсон, занимавшийся подводной рыбалкой в штате Флорида, подвергся нападению акулы. Мужчина снял атаку хищника на видео, ролик доступен на канале Over The Edge в YouTube.

Цитата Атака акулы на ныряльщика из США

Как говорится в описании ролика, инцидент произошел 4 июня в районе архипелага Флорида-Киз. Вместе с Паркером ловил рыбу его приятель по имени Джастин.

Симпсон держал в руке пойманную рыбу, когда на него напала акула и укусила за ногу. По всей видимости, она хотела отнять у мужчины добычу.

«Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!», — закричал Симпсон приятелю.

Товарищ Симпсона отогнал хищника и помог раненому доплыть до катера. Видео завершается тем, что оба рыбака забираются в лодку.

Симпсон пояснил, что друг отвез его в больницу. Мужчина потерял около литра крови, так как акула задела одну из артерий.