Москва, 8 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Москве выявили самых злостных нарушителей правил парковки, автомобили которых больше всего раз эвакуировали за последние три года, об этом 8 июня сообщила «Российская газета».

Управа района Люблино города Москвы Автоколона эвакуаторов

Государственное казенное учреждение «Администратор Московского парковочного пространства» выявило 18 автовладельцев, которые систематически нарушали правила.

Первое место поделили автомобили производства Ford и BMW, которые забирали с места стоянки 12 раз. Шесть других автомобилей увозили за нарушения на эвакуаторе 11 раз.

Еще десять авто — десять раз оказались на стоянке штрафников, 17 автовладельцев нарушали правила парковки девять раз. 45 владельцам машин пришлось выплатить штраф за подобное нарушение восемь раз.

Основные места, которые посещали эвакуаторы — это Кадашевская набережная, Большая Якиманка, Большая Молчановка и Лубянский проезд.

Напомним, 30 мая СМИ сообщали, что Росстандарт проведет в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) внеплановую проверку законности применения комплексов «Паркрайт».

Причиной проверки стало то, что комплексы подключили к бортовым компьютерам автомобилей для более точного определения координат места нарушения правил парковки. По утверждению некоторых экспертов данная модернизация была проведена незаконно.