В Москве назвали рекордсменов по нарушению правил парковки
Москва, 8 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Москве выявили самых злостных нарушителей правил парковки, автомобили которых больше всего раз эвакуировали за последние три года, об этом 8 июня сообщила «Российская газета».
Государственное казенное учреждение «Администратор Московского парковочного пространства» выявило 18 автовладельцев, которые систематически нарушали правила.
Первое место поделили автомобили производства Ford и BMW, которые забирали с места стоянки 12 раз. Шесть других автомобилей увозили за нарушения на эвакуаторе 11 раз.
Еще десять авто — десять раз оказались на стоянке штрафников, 17 автовладельцев нарушали правила парковки девять раз. 45 владельцам машин пришлось выплатить штраф за подобное нарушение восемь раз.
Основные места, которые посещали эвакуаторы — это Кадашевская набережная, Большая Якиманка, Большая Молчановка и Лубянский проезд.
Напомним, 30 мая СМИ сообщали, что Росстандарт проведет в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) внеплановую проверку законности применения комплексов «Паркрайт».
Причиной проверки стало то, что комплексы подключили к бортовым компьютерам автомобилей для более точного определения координат места нарушения правил парковки. По утверждению некоторых экспертов данная модернизация была проведена незаконно.