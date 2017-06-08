* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джакарта, 8 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Агентство по борьбе с терроризмом в Индонезии заявило об аресте восьми боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 июня Anadolu.

Polri.go.id Индонезийская полиция

Террористы были причастны к некоторым нападениям, совершенным в стране за последние годы.

Представитель полиции Мартинус Ситомпул отметил, что связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики совершили несколько терактов, в том числе в мае 2017 года на автовокзале в Джакарте, вследствие чего погибли три полицейских.

Пять боевиков были арестованы в 89 км от Джакарты в провинции Бантен, трое других в городе Медан, в провинции Северная Суматра.

«Этот арест позволит предотвратить нападения с участием террористов-смертников», — подчеркнул Ситомпул.

Напомним, боевики в Индонезии, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют разветвленную сеть, в которую входят десятки группировок. Они занимаются активной вербовкой сторонников, в том числе и в интернете. После теракта в Джакарте в 2016 году, в котором погибли восемь человек, правительство страны начало активную деятельность по противодействию данной угрозе.