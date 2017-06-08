Саратов, 8 июня, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Постановлением врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева с 7 июня освобождён от должности первого заместителя председателя регионального правительства Александр Стрелюхин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области вице-губернатор покинул пост по собственной инициативе.

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В политических кулуарах обсуждают возможное скорое назначение Стрелюхина на пост первого заместителя главы администрации Энгельсского района. Это кресло ему может уступить действующий глава администрации Энгельсского района Андрей Куликов, который подаст в отставку.

Ротацию чиновников связывают с предстоящими выборами губернатора Саратовской области и в областную думу. Эксперты полагают, что Стерлюхин должен обеспечить качественное проведение избирательной кампании и выборов в районе, действующий глава которого не пользуется необходимым авторитетом у населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Стрелюхин занимал пост зампреда облправительства при прошлом губернаторе Павле Ипатове, затем был приближен к нынешнему главе области — Валерию Радаеву. 19 сентября 2016 года сразу после выборов в Госдуму секретарь Балаковского отделения «Единой России» — депутат облдумы Александр Стрелюхин был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Саратовской области. Ему доверили курировать финансово-экономический блок.

Первое пришествие Стрелюхина в Саратовское облправительство произошло в феврале 2006 года, когда губернатором был Павел Ипатов. Он был назначен министром экономического развития и торговли.

С 2007 до 2012 годы Стрелюхин был заместителем председателя облправительства. С приходом к власти нового губернатора Валерия Радаева, которого в апреле 2012 года назначил президент РФ, зампред Александр Стрелюхин покинул свой пост. С тех пор он трудился генеральным директором в ЗАО «Балаково — Центролит», затем в ЗАО «Энгельсский локомотивный завод», в ООО «Первая локомотивная компания». В октябре 2012 года избран депутатом Саратовской областной думы пятого созыва.