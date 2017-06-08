Ленинградская область, 8 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Предложение о применении системы «Платон» на региональных дорогах Ленинградской области вынесут на обсуждение в ходе специализированной федеральной конференции с участием представителей Министерства транспорта РФ, которая пройдёт на следующей неделе в Сочи. Об этом сегодня, 8 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский.

Карина Саввина ИА REGNUM Дальнобойщики

Ранее о необходимости расширения охвата системы «Платон» на областные дороги заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«14 июня собираемся, будет Всероссийская конференция в Сочи. Мы от Ленинградской области выносим два вопроса, один из которых — применение системы «Платон» на региональных дорогах. Хотим обосновать тем, что мы являемся приграничным транзитным регионом. Будем отстаивать позицию, чтобы на наших региональных дорогах ввели систему «Платон», чтобы мы могли пополнить дорожный фонд и увеличить объем ремонтных работ», — объяснил Запалатский.

По его словам, после введения системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам, серьезно увеличилась нагрузка на региональные дороги транзитных районов Ленобласти. Больше всего от тяжелых фур страдают Ломоносовский, Кингисеппский, Выборгский и Приозерский районы области.

«Сейчас в Кингисеппском районе построен порт, в этом году выходят на грузооборот в 100 млн тонн. Понятно, что где есть платы, водители пытаются обойти и выходят на региональные дороги. Если раньше машины были 6 тонн, то сейчас есть и по 20 тонн», — посетовал Юрий Запалатский, имея в виду порт Усть-Луга.

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Напомним, руководство Ленобласти ранее заявляло о необходимости ввести плату за проезд большегрузных автомобилей по областным дорогам, по аналогии с системой «Платон», действующей на федеральных трассах. С предложением по организации движения большегрузов по так называемым грузовым коридорам, проезд по которым будет бесплатным для перевозчиков, обращался в конце 2015 года в Минтранс РФ губернатор региона Александр Дрозденко.