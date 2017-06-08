Красноярск, 8 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае по-прежнему фиксируется ежегодное увеличение численности людей, лишенных родительских прав. В то же время количества случаев восстановления родителей в своих правах снижается. Эту информацию депутатам Заксобрания Красноярского края озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

Испуганный ребенок

По ее словам, происходящее — «тревожный звонок, сигнализирующий о недостатках в работе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и в организации комплексной работы с ними на ранних стадиях кризиса». Уточняется, что число жалоб граждан на работу органов опеки и попечительства ежегодно растет, и анализ ситуации говорит об отсутствии в крае единых подходов и требований к деятельности этой структуры. Люди возмущаются непрофессионализмом, отсутствием индивидуального подхода, волокитой, безразличием, а порой и грубостью сотрудников.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, в 2016 году аппарат уполномоченного рассмотрел 845 обращений.

В качестве примера Мирошникова рассказала о вопиющем случае с дедушкой, который воспитывал своего неродного внука с трех лет (когда-то он усыновил его отца). Сейчас мальчику десять лет. В начале года учитель заметила на шее у ребенка синяк. В результате органы полиции изъяли его прямо из школы и поместили в социальное учреждение. В суде подтвердилось, что дедушка за непослушание несколько раз ударил внука куском ткани. За это его привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Дед и внук уже давно помирились, мужчина ежедневно навещает ребенка. Однако мальчик уже пятый месяц проживает в социальном учреждении, определить его дальнейшую судьбу предстоит органам опеки. Весь ужас ситуации состоит в том, что к этому делу имеют отношение органы опеки двух районов. Они не могут прийти к единому мнению о том, возвращать ли внука деду.

Детский омбудсмен объяснила, что «отбирание ребенка у семьи может быть произведено только тогда, когда его дальнейшее пребывание там сопряжено с очевидными угрозами для физического, психического и нравственного здоровья».

«Пример с дедушкой и внуком, а также другие случаи, когда в адрес родителей высказываются угрозы забрать ребенка из-за невозможности вносить ипотечные платежи, когда при наступлении проблем подросткового возраста опекунам навязчиво предлагается написать заявление об отказе, мол, все равно не справитесь, свидетельствуют о том, что в крае нет единой государственной семейной политики», — сказала она.

Об очередном вопиющем случае рассказал депутат Владислав Зырянов. В Иланском районе бабушка одна воспитывает внука. Недавно она сломала бедро, осталась без работы и попросила социальной помощи. Женщина получила ее с большим трудом, но вскоре «стали твориться странные вещи». Некие «анонимные соседи» позвонили в полицию и рассказали, что в квартире бабушки распивают алкоголь, а мальчика дома нет. В итоге ребенка поместили в социальный приют, органы опеки обратились в суд. Опросы свидетелей и проведенные экспертизы не подтвердили асоциальное поведение бабушки, но, несмотря на это, ребенок до сих пор находится в казенном учреждении.

В связи с этим Зырянов задал Мирошниковой закономерный вопрос: «Вот это и есть ювенальная юстиция? Как вы к этому относитесь?».

«Не стала бы утверждать, что тут ювенальная юстиция в негативном, западном понимании. Важно, как реагируют на эти вещи различные структуры. Мы не знаем, все ли из 1862 детей в крае обоснованно были изъяты из семей и помещены в детдома, пополнив ряды их воспитанников. Не исключено, что эту семью можно было сохранить», — ответила омбудсмен.

Депутат Анатолий Самков затронул проблему нагрузки и квалификации сотрудников органов опеки и попечительства. По словам омбудсмена, «к сожалению, ни в одном вузе не обучают на работника органов опеки», в основном в этой службе трудятся юристы, педагоги, психологи: «Качество зависит от подходов человека к работе, но нагрузка очень большая. Согласно закону 79 полномочий им передано, но выполнить их сегодня теми силами, которые есть у опеки, просто невозможно. Укомплектованность штата всего 40%».

По итогам обсуждения доклад Мирошниковой депутатский корпус принял к сведению. Правительству края рекомендовали «принять дополнительные меры по раннему выявлению семей, находящихся в кризисной ситуации, в целях сохранения для ребенка его родной семьи», сформировать систему органов опеки и попечительства, включая возможность создания самостоятельного органа исполнительной власти края, реализующего единую политику в сфере опеки и попечительства и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 и 30 мая возле приемной президента РФ в Красноярском крае состоялись пикеты против действий детского омбудсмена России Анны Кузнецовой. По словам руководителя краевого отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), члена Красноярского краевого общественного совета по защите прав ребенка Андрея Никитина, поводом для этих протестных акций, которые прошли не только в Красноярске, но и в других российских городах, стали несколько резонансных событий. В частности, это заявление Кузнецовой о том, что в России выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей. По сути, она заявила, что опасность ювенальных технологий отсутствует, а различные родительские организации «накручивают» и перегибают палку. Второе — это недавняя поездка Кузнецовой в Финляндию, известную своей жесткой ювенальной системой, для «обмена опытом» с финскими коллегами. И, наконец, третье обстоятельство: новую десятилетнюю стратегию «в интересах детей» даже не удосужились обсудить с общественностью.