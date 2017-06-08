Мехико, 8 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Мексиканские археологи обнаружили руины ацтекского храма и площадку, где могли проводиться спортивные соревнования, а также совершаться жертвоприношения. Материал об этом опубликован на портале Phys.Org.

Цитата из к/ф «Апокалипсис». реж Мэл Гибсон. 2006.США Жертвоприношение

На территории площадки ученые нашли останки людей, а также множество человеческих шейных позвонков. По их мнению, это говорит о том, что на этом месте проводились человеческие жертвоприношения.

Это могло происходить во время игры в мяч, для которой и была предназначена площадка. На результаты игры делались ставки. В качестве ставки могло быть все что угодно, вплоть до свободы и жизни.

По оценкам археологов, полукруглый храм был построен примерно в 1486—1502 годах. На сегодняшний день от него сохранились только лестница и часть трибун. Высота здания могла достигать 34 метров.

В будущем планируется открыть это место для туристов. Однако сначала археологи должны завершить все работы по изучению храма.