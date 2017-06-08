Мехико, 8 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Правительство штата Сонора, граничащего с американским штатом Аризона, разрешило своим полицейским стрелять на поражение в подозреваемых, вооруженных мачете, если оружие находится не в ножнах, сообщает испанское издание El País.

Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Итан Маникис, Роберт Родригес. 2010. США Человек с мачете

«Преступники, носящие при себе запрещенные виды оружия, циркулирующие по дорогам общего пользования, должны знать, что в ходе досмотра при малейшем намеке или изъятии из ножен этого оружия сотрудники полиции будут применять их табельное оружие в качестве допустимой меры самообороны, и, скорее всего, при этом злоумышленники будут убиты», — заявил прокурор штата Родольфо Монтес де Ока в интервью местным СМИ.

Правительство Сонора во главе с Клаудией Павлович ссылается на статью 13 Уголовного кодекса Мексики, аннулирующей совершение преступления, когда речь идет о самообороне, понятие которой мексиканский закон трактует достаточно широко.

Данная мера принята в связи с участившимися случаями нападений с мачете в последние месяцы как на периферии шатата, так и в столице Эрмосильо.

Один из случаев, произошедший 3 мая, вызвал особое негодование общественности. Тогда нападение произошло на медбрата столичной больницы. Его окружили и ранили мачете шесть подростков, которые требовали денег на выходе из магазина. После чего пострадавший подал жалобу местной полиции, а одиннадцать дней спустя его тело нашли соседи возле его дома в рубленной раной на шее.

После этого случая менее чем за пятнадцать дней четверо мужчин с мачете были убиты полицией. В прессе прокурор штата объяснил, что во всех случаях полицейские пытались остановить нападавших, однако они оказали ожесточенное сопротивление, поэтому полиция прибегла к использованию штатного огнестрельного оружия. Самый недавний из этих случаев произошел 1 июня, когда государственные органы сообщили о ликвидации лидера банды Macheteros.

«Он ринулся на офицеров с мачете, пытаясь напасть на них, офицеры использовали словесные команды, которые были проигнорированы, после чего им пришлось использовать летальное оружие», — говорится в заявлении правительства.

Общественность одобрительно отозвалась об устранении члена банды, однако подобные действия критикуют правозащитники.

Возросший уровень насилия привел к тому, что большей часть гражадан Соноры поддержали подобную меру, объясняет Мануэль Эмилио Хойос, директор обсерватории по безопасности Сонора.

«Это мера введена, чтобы успокоить страсти, однако я думаю, это не выход. Вы должны использовать государственные ресурсы и сделать ставку на обучение. Полиция не должна убивать людей, кем бы они ни были», — добавил Хойос.

Напомним, количество резонансных преступлений в мексиканском штате Сонора увеличилось в 2017 году. Последний отчет общественной организации Обсерватории безопасности Соноры, измеряющей уровень преступности, говорит, что государство столкнулось с ростом количества убийств, грабежей и краж авто.

Статистические данные также показывают, что в первом квартале 2017 года количество преступлений сексуального характера увеличилось на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Несмотря на то, количество грабежей снизилось на 19,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года, этот показатель в Соноре выше, чем общенациональный.