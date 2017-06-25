Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 июня Временное правительство постановило увеличить государственный подоходный налог. Доход, не превышающий 1000 руб., освобождается от налога. С доходов от 1000 руб. до 4000 руб. платят 1,1%, от 4000 руб. до 20 000 р, — 10%, свыше 20 000 руб. — 20%, свыше 200 000 р — 25% и т. д.

Бал до революции

Временное правительство постановило установить на 1917 год единовременный налог на следующих основаниях. Налогу подлежат привлеченные в 1917 г. к платежу государственного подоходного налога, если доход их свыше 10 000 р. и взимается так, чтобы общая сумма обложения данного дохода не превышала 90%.

«Новая Жизнь» пишет, что в опубликованном Временном правительстве законе о подоходном налоге не видно, чтобы было обращено внимание на методы его взимания, и указывает, что только суровые меры в этой области могут дать какие-нибудь результаты.

Временное правительство постановило признать настоящий состав Петроградской Городской Думы утратившим полномочия, Думу распустить и временно, до избрания новых гласных, образовать Городскую Думу путем избрания состава гласных районными думами

Правительство решило дать гарантию на заем петроградскому городскому общественному управлению в сумме 10 млн. рублей, поставив условием этой гарантии не позже 15 июля принять финансовый план ведения городского хозяйства и составить список избирателей в Городскую Думу; утвердить сметы на 1917 г. не позже 15 августа; поручить через ревизующего сенатора произвести ревизию финансового хозяйства Петроградского городского общественного управления.

Министру иностранных дел от английского министра передан документ, где ряд фирм, работающих в России, просит принять контроль над их предприятиями на тех же основах, на которых существует правительственный контроль в Англии.

Дети-политики. Капиталист. Открытка 1917 года

Частное совещание Всероссийского Съезда Советов открыто под председательством Богданова. В порядке дня вопрос о секциях и их работах. Выбирается организационная комиссия по 3 человека от больших фракций и по 1 от малых.

Заседание Всероссийского Съезда Советов заслушивает приветствие от имени чрезвычайного американского посольства и ответ на него председателя.

Затем идет доклад мандатной комиссии, который представляет Калинин. На съезд прибыло 1.090 делегатов, из них — 822 с решающим голосом. О партийной принадлежности заявило 777 делегатов. Из них — 285 эсеров, 243 меньшевиков, 105 большевиков, 82 интернационалиста, 73 внефракционных социалиста, 10 объединенных социал-демократов, 10 бундовцев, 3 плехановца, 3 народных социалиста, 5 трудовиков, 1 анархист-коммунист.

Далее оглашаются резолюции разных партий по вопросу о войне. Причем большевики предлагают еще резолюцию и о войне и о мире. Все резолюции отвергаются, за исключением резолюции с.-р. и меньшевиков, которая принимается огромным большинством:

«Всероссийский Съезд признает: 1) что окончание войны путем разгрома одной из групп воюющих сторон послужило бы источником новых войн и еще более усилило бы рознь между народами и довело бы их до полного истощения, голода и гибели; 2) что сепаратный мир усилит одну из борющихся сторон… усилит захватные стремления господствующих классов.Ввиду того, что окончание войны возможно лишь при условии объединенных усилий демократии всех стран, съезд признает необходимым: а) чтобы революционная демократия России в лице ее полномочного органа, Всер. Сов. Р., С. и Кр. Д., обратилась с призывом к демократиям всех государств, чтобы они присоединились к лозунгу «мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов» и в этом направлении воздействовали на свои правительства; б) чтобы она всеми мерами содействовала скорейшему воссозданию революционного интернационала и созыву международного социалистического съезда для восстановления международной солидарности трудящихся, выработки окончательных условий мира и мер к проведению их в жизнь; в) чтобы она обратила внимание демократии всех воюющих стран на то, что их недостаточно энергичное противодействие последним заявлениям их правительств о захватных целях войны ставит в крайне тяжелое положение русскую революцию и затрудняет международное единение трудящихся.Для осуществления этих задач необходима немедленная посылка делегаций в союзные и нейтральные страны и приглашение в Россию из этих стран делегаций от всех социалистических течений.Съезд считает необходимым, чтобы правительство теперь же приняло все меры для ускорения пересмотра договоров с союзными правительствами в направлении решительного отказа от захватной политики. Для успешного проведения намеченной демократией внешней политики, необходимо скорейшее обновление личного состава министерства иностранных дел и дипломатического корпуса путем его демократизации.Съезд заявляет, что до тех пор, пока войне международными усилиями демократии не положен конец, русская революционная демократия обязана всемерно содействовать усилению боевой мощи нашей армии и способности ее к оборонительным и наступательным действиям, ибо крушение русского фронта было бы поражением русской революции и тяжким ударом делу всей международной демократии.В частности Съезд полагает, что вопрос о наступлении должен быть решаем исключительно с точки зрения чисто стратегической».

Лагерь Русской армии. Восточный фронт

Принимается постановление об устройстве 18-го июня большой мирной политической демонстрации, которая возложит венки на могилу жертв революции. Троцкий так поясняет это решение:

«На том же заседании съезда, которое судило большевиков в их отсутствие, представитель меньшевиков неожиданно предложил назначить на ближайшее воскресенье, 18 июня, в Петрограде и в важнейших городах манифестацию рабочих и солдат, чтобы показать врагам единство и силу демократии. Предложение было принято, хотя и не без недоумения.

Месяц с лишним спустя Милюков довольно основательно объяснял неожиданный поворот соглашателей: «Произнеся кадетские речи на съезде советов, расстроивши вооруженную демонстрацию 10 июня… министры-социалисты почувствовали, что они зашли слишком далеко в приближении к нам, что почва у них уходит из-под ног. Они испугались и круто повернули в сторону большевиков». Решение о демонстрации 18 июня было, разумеется, не поворотом в сторону большевиков, а попыткой поворота в сторону масс против большевиков.

Ночная очная ставка с рабочими и солдатами вообще произвела некоторую встряску на советской верхушке: так, вразрез с тем, что предполагалось в начале съезда, спешно издано было, от имени правительства, постановление об упразднении Государственной думы и о созыве Учредительного собрания на 30 сентября. Лозунги демонстрации выбраны были с таким расчетом, чтобы не вызывать раздражения масс: «Всеобщий мир», «Скорейший созыв Учредительного собрания», «Демократическая республика». О наступлении, как и о коалиции, — ни слова. Ленин спрашивал в «Правде»: «А куда же девалось полное доверие Временному правительству, господа?., почему прилипает у вас язык к гортани?» Эта ирония била в цель: соглашатели не посмели потребовать от масс доверия тому правительству, в состав которого они входили».

Далее съезд переходит к обсуждению резолюции по поводу событий 9 и 10 июня. Ногин оглашает заявление большевиков, где указывается, почему большевики покинули заседание президиума и бюро всех фракций, и заявляет, что на этом же основании и сейчас они присутствовать не будут. Председатель не дает докончить оратору, и большевики покидают зал заседания.

Либер предлагает резолюцию о событиях 9—10 июня, принимаемую большинством:

«1) Против ясно выраженной воли Советов, как полномочных органов революционной демократии, группы и партии, входящие в состав Советов Р. и С. Д., не имеют права предпринимать массовых выступлений; 2) мирные, невооруженные манифестации могут организовываться этими группами и партиями лишь с ведома Советов;3) всякие вооруженные выступления, не исключая и манифестации с участием вооруженных людей, могут устраиваться лишь по постановлению Советов, как единственных органов, представляющих волю всей революционной демократии.Вместе с тем, для всестороннего выяснения всех обстоятельств, сопровождавших подготовку демонстрации 9 и 10 июня, Съезд постановляет образовать комиссию с участием представителей всех входящих в состав Совета партий, поручая ей обратить особое внимание на то, в какой степени и в каких формах к этому движению были причастны сомнительные и контр-революционные элементы, стремившиеся его использовать в своих целях».

Демонстрация 18 июня

На казачьем съезде принимается единогласно резолюция об отношении казачества к Временному правительству:

«Учредительный съезд казачьих войск верит в государственный разум русского народа, уже не раз проявлявшийся в дни великих невзгод в многовековой истории нашей родины. Он верит временному коалиционному правительству, что оно, обладая всею полнотою власти и опираясь во внутренней политике на все организованные демократические силы страны, а в области внешней политики — в полном согласии со всеми нашими союзниками, сумеет вывести Россию на светлый путь свободы и мирного труда, покоящегося на основах широкого местного самоуправления.

Всероссийское казачество, искренне проникнутое духом глубокого демократизма и идей государственности, со своей стороны всемерно поддержит Временное Правительство в стремлении его к прекращению анархии и контр-революционных попыток, к обеспечению свободы выборов во Всероссийское Учр. Собрание, дабы в нем могла проявиться полная воля народа, и к осуществлению устройства русской жизни на широких демократических началах».

Во время заседания черносотенец Пуришкевич обратился к председателю с просьбой дать ему возможность обратиться к съезду с речью. Выяснилось, что он хочет с трибуны прочесть статью, напечатать которую отказались все типографии, куда он ни обращался. Президиум слово ему не дал. Тогда он попросил президиум помочь ему в распространении среди делегатов съезда «его литературы» и дать ему столик для этого в кулуарах съезда. В этом также президиум Пуришкевичу отказал. Однако вслед за этим из неизвестных источников появилась на съезде груда номеров газеты «Народный Трибун», выходящей под лозунгом: «В борьбе обретешь ты право свое» и с примечанием — «орган В. М. Пуришкевича».

Состоялось частное межрайонное совещание Советов. Присутствовали по 1 представителю от Охтенского, Рождественского, Нарвского, Петергофского, Петроградского районов. Обсуждался вопрос об организации домовых комитетов. Основные принципы принятой схемы: домовые комитеты регулируют внутреннюю жизнь каждого дома и взаимоотношение жильцов всех категорий между собой и домовладельцами. В выборах домового комитета семьи домовладельцев и квартиронанимателей не участвуют. Норма выборов: от 100 — 1000 выбирают 3 человека, от 1000 до 5000— 5 человек и т. д. В домах, где жильцов менее 100, посылается представитель в ближайший домовый комитет.

ЦК и Петроградский Комитет партии большевиков и другие организации покинули особняк Кшесинской. Там остался лишь клуб военных организаций, который и занял все помещение дома.

Открылось совещание по реформе высшей школы. На совещание прибыло свыше 100 делегатов от высших учебных заведений. При открытии в зал явились представители от студенческого союза с протестами против того, что студентов не пригласили на это совещание.

В «Новой Жизни» Авилов пишет о том, что значительные партии угля и нефти продаются помимо правительственных нарядов и по ценам, далеко превышающим установленные нормы; то же происходит и с металлом.