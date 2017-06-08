Севастополь, 8 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Севастопольские следователи приступили к проведению проверки появившейся ранее в СМИ информации о выдаче в канун Дня Победы ветеранам одной однокомнатной квартиры на двоих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства 8 июня.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

«В ходе мониторинга средств массовой информации на информационном портале «Искра» был выявлен материал о выдаче в канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны квартир по Античному проспекту. Внучка ветерана рассказала журналистам о том, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации», — сообщили в управлении СКР.

В следственном управлении обещают тщательно изучить информацию, изложенную в материале, проверят также обстоятельства предоставления квартир, условия вселения и проживания ветеранов.

Сообщения о том, что двум ветеранам в преддверии Дня Победы в Севастополе была предоставлена одна квартира на двоих, появилась 6 июня в целом ряде СМИ.

7 июня правительство Севастополя выступило с опровержением информации, прямо заявляя, что изложенная информация и об одной квартире на двоих, и о состоянии самой квартиры не соответствует действительности.

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По данным департамента капитального строительства города Севастополя, на 1 марта 2017 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Севастополе были приняты 10 ветеранов Великой Отечественной войны, закупки квартир проводились в апреле.

«Согласно техническому заданию, предметом закупок стали девять благоустроенных квартир, пригодных к постоянному проживанию и подготовленных к заселению. Еще одна квартира была ранее передана застройщиком в собственность города в рамках инвестконтракта», — говорится в сообщении правительства.

В пресс-службе также заявили, что все квартиры были осмотрены ветеранами или их представителями, претензий к качеству жилья не заявлялось.

«Каждая из квартир передана ветеранам с ремонтом, оборудованным санузлом, отоплением, электроснабжением и водоснабжением. По решению застройщика в квартирах дополнительно установлены душевые кабинки, запланирована установка электроплит», — добавили в правительства, отметив, что все квартиры — новые, и отличаются только планировкой.

В правительстве также заявили, что жалоб со стороны ветеранов также не поступало, а если они будут, их рассмотрит специальная комиссия.