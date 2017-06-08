Ростов-на-Дону, 8 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Суд поставил точку в деле «неклиновского стрелка» в Ростовской области. Служители Фемиды приняли решение отправить 68-летнего жителя села Федоровка, расстрелявшего работников местной администрации, на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 8 июня.

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Это преступление стало одним из самых громких уголовных дел на Дону в 2016 году. В мае 2016 года пенсионер, вооружившись обрезом винтовки Мосина, устроил стрельбу в чиновничьих кабинетах. Сначала он выстрелил в главного специалиста администрации сельского поселения, затем в участкового, прибывшего на вызов. Страж порядка погиб на месте, работник администрации — в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «неклиновский стрелок» попытался скрыться от правоохранителей. Предпринял попытку убежать на территорию Украины, но его настиг глава администрации Федоровского сельского поселения и донские пограничники.

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Донские пограничники помешали пенсионеру-стрелку скрыться на Украине

В ходе расследования уголовного дела была проведена судмедэкспертиза, которая показала, что обвиняемый по шести статьям Уголовного кодекса РФ селянин болен параноидной шизофренией. В этой связи пенсионер в момент совершения преступления не осознавал и не руководил своими действиями.

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Напомним, один из мотивов кровавой расправы — мусорный вопрос. Местные жители утверждали, что накануне вооруженного нападения на чиновников «неклиновский стрелок» устроил скандал в администрации.

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