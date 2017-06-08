Москва, 8 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Число пассажиров, так или иначе пострадавших от действий российского перевозчика «ВИМ-Авиа» с конца мая, превышает 10 тыс. человек. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Vasyatka1 Аэропорт. Зал ожидания

«Согласно агрегированным данным от российских туроператоров, сегодня до конца летнего сезона туров с перевозкой «ВИМ-Авиа» забронировано на 240−250 тысяч туристов», — отмечают в ассоциации.

Отмечается, что на текущий момент туры, включающие перевозку чартерными рейсами «ВИМ-Авиа», продолжают продавать восемь туроператоров, среди которых «НТК Интурист», Coral Travel и TEZ Tour. При этом у ряда туроператоров доля оплаченных забронированных туров доходит до двух третей.

По данным крупных туроператоров, более 50% запланированных рейсов «ВИМ-Авиа» выполняются в срок, потому продажа туров с участием перевозчика не прекращается. Вопрос о прекращении полетов компании не рассматривается.

Проблемы с рейсами «ВИМ-Авиа» начались в конце мая, когда три самолета прибыли к месту назначения с опозданием. Компания вносит коррективы в расписание рейсов, отменяя ряд чартерных перевозок. 8 июня перевозчик должен опубликовать измененный график чартерных рейсов на летний период 2017 года.

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