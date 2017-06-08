Москва, 8 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан может выступить в Госдуме на пленарном заседании 12 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам Совета Думы.

Флаг Индии

«Мы возобновляем практику выступлений иностранных политиков в Госдуме, которая была достаточно хорошо востребована в первой половине 2000-х годов, когда перед депутатами выступали высокопоставленные представители Белоруссии, Казахстана, США, Ирана, Венесуэлы», — заявил Слуцкий, отметив, чо предшественник нынешнего индийского спикера Манохар Джонши также выступал на пленарном заседании в Госдуме в 2003 году.

Предполагается, что спикер нижней палаты индийского парламента посетит Россию в июле с визитом, в рамках которого запланировано также очередное заседание Большой двусторонней парламентской комиссии.