Москва, 8 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. ЦСКА продлил контракты с тремя защитниками — Василием Березуцким, Алексеем Березуцким и Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщается в твиттере клуба.

ФК ЦСКА

«Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продлили контракты! Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», — говорится в сообщении.

Соглашения со всеми тремя игроками рассчитаны до лета 2018 года.

«ПФК ЦСКА — это семья. Это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», — сказал Сергей Игнашевич.

Напомним, что братья Березуцкие играют в ЦСКА с 2002 года. За это время Василий Березуцкий провел в составе «красно-синих» 492 матча и забил 13 голов. Его брат Алексей сыграл 473 матча, в которых забил 10 голов.

Сергей Игнашевич перешел в ЦСКА из московского «Локомотива» в 2004 году. Он провел на поле в составе «армейцев» 505 матчей и забил 45 голов.