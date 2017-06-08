Москва, 8 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась в Генеральную прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет с просьбой провести проверку организации Transparency International Russia. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости».

Сандро Боттичелли. Клевета Апеллеса. 1494-1495 (фрагмент)

В обращении, адресованном главам ведомств — Юрию Чайке, Александру Бортникову и Александру Бастрыкину — Поклонская просит дать оценку действиям организации «на наличие в них признаков составов преступлений». Депутат также заявила, что публикация на сайте организации, касающаяся ее личного имущества, содержит провокационные и клеветнические сведения.

Речь идет о квартире площадью в 29,9 кв. м в Донецке, владельцем которой, по данным Transparency, является Наталья Владимировна Дубровская. Как утверждают в организации, Дубровская — фамилия депутата до замужества, кроме того, у Поклонской и хозяйки квартиры совпадают даты рождения.

Как передают «Вести», представители Transparency заявили о том, что удалять сведения о Поклонской не намерены и готовы к проверкам.