Челябинск, 8 июня, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Законопроект, включающий депозиты предприятий в систему страхования вкладов, позитивно воспринят бизнес-сообществом Южного Урала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вклады

«Мы рады, что инициатива «Опоры России» по страхованию вкладов предпринимателей наконец-то будет реализована. Для предпринимателей это важно, потому что для малого бизнеса потеря денег в банке часто может привести к краху бизнеса. Малый бизнес не просто накопления держит на счетах (часто их просто нет), а средства для уплаты налогов, выплаты заработной платы», — прокомментировал инициативу депутата справедливоросса Анатолия Аксакова председатель Совета Челябинского областного отделения «Опоры России» Артём Артемьев.

«Для государства это важно с точки зрения удовлетворения запроса на справедливость — например, если ИП отвечает всем своим имуществом как гражданин, то вполне логичным выглядит и наделение правом получать гарантию страхования своего вклада, которым пользуются граждане России», — добавил Артемьев.

Солидарную позицию высказал региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Он также добавил, что тем самым будет реализована справедливость в правах как физических лиц, так и предпринимателей.

«Это очень важный шаг, которого в бизнес-сообществе давно ждали. Практически на каждом экономическом форуме эту тему поднимали предпринимательские объединения, защищающие интересы малого бизнеса. Законопроект шел тяжело, не все в правительстве были с ним согласны, и я очень надеюсь, что российский парламент его примет в самое ближайшее время. Сейчас получается, что малые и микропредприятия в сравнении с физлицами, поражены в правах. Между тем, 1,4 млн рублей сумма значительная и ее потеря для бизнеса, может и не приведет к банкротству, но негативно отразится на финансовом положении небольших компаний. Естественно, всем нужно создать одинаковые условия для работы и уровнять в правах», — сообщил Александр Гончаров.

Напомним, 7 июня в Госдуму был внесён законопроект по включению депозитов предприятий в систему страхования вкладов. Документ внесла группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым из партии «Справедливая Россия». Согласно положениям законопроекта, после его принятия, страхованию подлежат рублевые и валютные депозиты, размещаемые субъектами малого и среднего предпринимательства или в их пользу в банках (с базовой лицензией и банках с универсальной лицензией) на территории РФ с размером страхового возмещения, аналогично размеру для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Добавим, по данным Челябинскстата, количество малых предприятий в Челябинской области за последние годы неуклонно снижается. В 2014 их было 4 тыс. 597 с годовым оборотом — 329,5 млрд рублей и среднесписочной численностью в 151,6 тыс человек. В 2015 году предприятий осталось уже 4 тыс. 185, а в 2016-м — всего 3 тыс. 142.

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