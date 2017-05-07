* Харам" — запрещённая в России организация

Абуджа, 8 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 июня Associated Press.

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Террористы осуществили серию нападений в городе Майдугури в штате Борно, расположенном на северо-востоке страны.

Боевики совершили четыре нападения в Майдугури во время вечерней молитвы. Правительственные войска вступили в бой с террористами, пытавшимися вторгнуться в город.

В настоящее время точное число погибших неизвестно, но сообщается, что данное нападение «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее крупное за последние месяцы в Майдугури.

По словам сотрудника службы безопасности Абба Шеху, раненые заполнили все койки в отделении скорой помощи университета Майдугури.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершают нападения на северо-востоке Нигерии. Наиболее громким их преступлением стало похищение 220 школьниц в апреле 2014 года. Многие девушки до сих пор находятся в плену у террористов.