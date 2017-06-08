Киев, 8 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Восемь ресторанов были привлечены к административной ответственности в Херсонской области за использование русского языка, сообщает 8 июня пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Иван Юдинцев REGNUM Украина в концлагере

Читайте также: Тимощука хотят лишить всех наград из-за георгиевской ленты

Согласно сообщению, заведения общественного питания были оштрафованы, поскольку «нарушали требования законов «О языках» и «О защите прав потребителей». Отмечается, что жалобы на деятельность всех восьми заведений подал «один и тот же человек».

По данным госпотребслужбы, рестораны «нарушили закон» следующим образом: они использовали русский язык в меню, в чеках, персонал заведений обслуживал посетителей на русском языке. В результате заведения были оштрафованы, а восемь человек привлечены к административной ответственности.

Читайте также: СБУ нашла новых врагов среди российских деятелей культуры

Напомним, на Украине с 2014 года действует незаконная власть, объявившая русофобию своей основной политикой. Так, в стране уже переименовано множество объектов, названия которых напоминали о русской культуре и СССР, а также введены законы, ограничивающие использование русского языка на телевидении.