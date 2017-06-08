Вашингтон, 8 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Седьмой сезон «Игры престолов» может побить рекорд по количеству сожженных на экране людей, сообщает 7 июня портал CNET.

Игра Престолов [thinglink

«При съемках одной батальной сцены мы подожгли больше каскадеров чем когда-либо при подобных инсценировках», — сказал исполнительный продюсер сериала Дэвид Бениофф, — «наш постановщик трюков действительно хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса».

Как сообщает CNET, на самом деле в Книге рекордов Гиннеса нет подобной записи, но по мнению издания, если постановщик Роули Ирлам когда-нибудь захочет его туда добавить, у него сохранились все доказательства.

«Один последовательный ряд кадров содержит 73 пожара, и это само по себе является рекордом. Ни один фильм или сериал не содержал ранее такого количества, не говоря уже о ряде кадров. Мы одновременно поджигали до 20 человек, это тоже является рекордом», — рассказал Ирлам.

В игре престолов много огня, он используется как при зажжении факелов, так и при жертвоприношениях, но CNET подозревает, что в седьмом сезоне больше всего огня будет исходить от драконов Дейенерис.

Роули Ирлам подтверждает эти подозрения, по его словам — если в «Спасении рядового Райана» было 13 горящих людей, а в «Храбром сердце» 18, то природа атакующих животных в «Игре престолов» дала каскадерам куда больше свободы.

Напомним, показ седьмого сезона должен начаться 16 июня 2017 года. Первый полноценный трейлер к седьмому сезону HBO опубликовало 24 мая, а уже 31 мая был опубликован рейтинг персонажей, которые скорее всего умрут в новом сезоне. Почетное второе место в списке смертников занял Петир Бейлиш. Опубликованные 4 июня фотографии Арьи Старк с кинжалом Бейлиша на её поясе подтвердили догадки фанатов.