Салехард, 8 июня, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Компания «Газпром нефть» начала опытно-промышленные испытания комбинированной ветро-солнечной электростанции «Юрта». Об этом 8 июня сообщается на сайте компании «Газпромнефть-Ямал».

Pixabay.com Солнечная батарея

Электростанция «Юрта», состоящая из двух ветрогенераторов, 30 солнечных панелей и блока аккумуляторных батарей, установлена в районе села Мыс Каменный, на Ямале. Предполагается, что станция обеспечит электричеством один из блоков системы управления, отвечающий за работу напорного трубопровода.

«Главное преимущество электростанции «Юрта» — экологичность, отсутствует негативное влияние на среду обитания человека и дикую природу Ямала. Выработка электричества происходит исключительно благодаря силе ветра и энергии солнца — ресурсы возобновляемые и неисчерпаемые», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что «Юрта» будет продолжать работу даже в условиях тумана или штиля. Конструкция предусматривает аккумуляторные батареи, которые будут накапливать резервную энергию.

Кроме того, вертикальная конструкция ветрогенераторов позволит вырабатывать электричество независимо от направления воздушных потоков. Такая конструкция более надежна по сравнению с горизонтальными ветрогенераторами, поскольку имеет только один вращающийся узел.

Контроль за работой комплекса осуществляется удалённо. В онлайн-режиме можно отслеживаются такие параметры, как количество вырабатываемой электроэнергии, уровень заряда аккумуляторных батарей, величина нагрузки, подключённой к установке.

«Альтернативные источники энергии в Арктике — неисчерпаемый ресурс. Поэтому их преобразование в производственные мощности — это техническое решение, которое лежит на поверхности. Усложняют реализацию подобных проектов в регионе суровые климатические условия и отсутствие наработанного опыта», — приводятся слова Сергея Девятьярова, главного инженера компании «Газпромнефть-Ямал».

Объект находится вблизи акватории Обской Губы. Среднегодовая скорость ветра достигает здесь 5,5 м/c. Высокая активность солнца сохраняется в этой местности даже зимой. Благодаря этому электростанция «Юрта» может работать бесперебойно.

На сегодняшний день конструкция проходит испытания, результаты которых покажут, возможно ли внедрение таких установок на других объектах.