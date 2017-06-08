Мадуро пригрозил тюрьмой всем, кто саботирует Учредительное собрание
Каракас, 8 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о «наказании» и «тюрьме» для тех, кто будет саботировать избирательный процесс в Национальную учредительную ассамблею, выборы в которую пройдут 30 июля, сообщает канал HispanTV.
«Некоторые представители правых сил заявили, что они будут заниматься саботажем на избирательных участках, избирательных столах 30 июля. Это очевидное преступление, и оно должно быть наказано», — заявил 7 июня президент Венесуэлы.
Во время трансляции по государственному телеканалу VTV глава государства отметил, что никто не может помешать проведению выборов в Учредительное собрание и напомнил, что за преступления на избирательных участках венесуэльским законом предполагается лишение свободы.
Мадуро подчеркнул, что человек совершивший нарушения в ходе избирательных процедур в качестве наказания может получить тюремный срок до 10 лет.
Он также сообщил, что запустил план «Республика» в целях обеспечения безопасности на предстоящих выборах и поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу руководить этим процессом.
«Я осуждаю все формы насилия. Я хочу страну мира, страну ненасилия», — также заявил Мадуро.
Напомним, в конце июля венесуэльцы будут участвовать в выборах Национальной конституционной ассамблеи, которая призвана реформировать действующую Конституцию страны. Начало этого процесса является инициативой правительства, которое тем самым надеется положить конец беспорядкам, сотрясающим страну уже в течение двух месяцев.
Оппозиция решительно отвергает диалог, предлагаемый правительством и продолжает организовывать протесты на улицах. В среду 7 июня один из подобных маршей закончился массовыми беспорядками с бросанием бутылок с зажигательными смесями и камней в представителей охраны правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных демонстрантов.