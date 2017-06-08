Каракас, 8 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о «наказании» и «тюрьме» для тех, кто будет саботировать избирательный процесс в Национальную учредительную ассамблею, выборы в которую пройдут 30 июля, сообщает канал HispanTV.

Eneas De Troya Николас Мадуро

«Некоторые представители правых сил заявили, что они будут заниматься саботажем на избирательных участках, избирательных столах 30 июля. Это очевидное преступление, и оно должно быть наказано», — заявил 7 июня президент Венесуэлы.

Во время трансляции по государственному телеканалу VTV глава государства отметил, что никто не может помешать проведению выборов в Учредительное собрание и напомнил, что за преступления на избирательных участках венесуэльским законом предполагается лишение свободы.

Мадуро подчеркнул, что человек совершивший нарушения в ходе избирательных процедур в качестве наказания может получить тюремный срок до 10 лет.

Он также сообщил, что запустил план «Республика» в целях обеспечения безопасности на предстоящих выборах и поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу руководить этим процессом.

«Я осуждаю все формы насилия. Я хочу страну мира, страну ненасилия», — также заявил Мадуро.

Напомним, в конце июля венесуэльцы будут участвовать в выборах Национальной конституционной ассамблеи, которая призвана реформировать действующую Конституцию страны. Начало этого процесса является инициативой правительства, которое тем самым надеется положить конец беспорядкам, сотрясающим страну уже в течение двух месяцев.

Оппозиция решительно отвергает диалог, предлагаемый правительством и продолжает организовывать протесты на улицах. В среду 7 июня один из подобных маршей закончился массовыми беспорядками с бросанием бутылок с зажигательными смесями и камней в представителей охраны правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных демонстрантов.