Улан-Удэ, 8 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 8 июня, провел встречу с лидерами молодежных организаций Улан-Удэ и посетил Центр поддержки молодежных инициатив. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в ходе встречи состоялась презентация лучших проектов по решению проблем молодежи.

Glava.govrb.ru Алексей Цыденов

«Такие встречи очень интересны и, главное, очень полезны. Потому что мы, во-первых, видим, какая инициатива идет со стороны молодежи. Молодые люди сами предлагают разные проекты — в социальной сфере, в коммерческой сфере, в образовательной сфере. Это полезно, в первую очередь, для нас, для республики. И тут уже многие идеи прозвучали, которые мы, безусловно, поддерживаем и будем внедрять их в практику, внедрять их в жизнь. То, что пройдет внедрение этих предложений, будет полезно и для самих авторов, и для тех, кто будет видеть, что эта работа идет не впустую. Если работа полезна, интересна и содержательна, то она будет реализована. Это такой взаимный интерес, взаимная польза, это в целом польза для республики. А многие проекты здесь имеют федеральный уровень, то есть это польза и для страны», — сказал Алексей Цыденов, комментируя итоги встречи.

В республиканском правительстве уточнили, что в Центре поддержки молодежных инициатив ведется работа со студенческой и работающей молодежью, волонтерами, молодежными общественными организациями. Молодежи и несовершеннолетним оказывают помощь во временном трудоустройстве, в поддержке социальных проектов. Также здесь проходят различные тренинги, мастер-классы, выставки, семинары, коучинги, вебинары для молодежи. В прошлом году центр получил грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей от министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

Заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации города Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков рассказал, что с апреля по май 2017 года в Центре поддержки молодежных инициатив состоялось три форсайт-сессии.

«Участниками форсайт-сессий были разные категории молодежи. Это работающая молодежь, студенты, школьники, лидеры общественных организаций. Как показывают наши встречи, среди молодежи очень много активных молодых людей, готовых реализовывать самые разные проекты», — сказал он.

Добавим, в Бурятии действуют свыше 50 молодежных общественных организаций по различным направлениям деятельности с общим охватом свыше 20 тысяч человек. Активно реализуют свои проекты такие организации, как «Центр молодежного туризма «Байкал», республиканская общественная организация «Добровольческий центр РБ», «Лига КВН Республики Бурятия», РМОО «Совет студенческих самоуправлений Республики Бурятия», РОО «Поисковое движение Бурятии», РМОО «Ассоциация молодежи», региональная общественная организация «Милосердие», республиканская общественная организация молодых инвалидов «Гэрэл», региональная общественная организация «Союз энергетиков» и другие. Всего Бурятии в добровольческую деятельность вовлечено около 35 тысяч молодых людей: лидеры молодежных общественных организаций, учащая молодежь, школьники, руководители волонтерских центров, гражданские активисты.