Москва, 8 июня, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Российская валюта приходит в себя после вчерашней локальной встряски. Рубль упал на 1% в ответ на мощные распродажи в сырьевом сегменте на разочаровавших рынки данных по запасам нефти в США. При этом снова видно, как неохотно рубль идет за нефтью вниз — если потери рубля ограничились 1%, то черное золото подешевело за день более чем на 3,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

«Привлекательность рубля и российских активов в целом остается высокой. Это подтверждают результаты аукциона Минфина, проведенного накануне. Ведомство на этот раз сократило размер эмиссии и сделало упор на долгосрочные бумаги. В результате спрос вдвое превысил предложение. Хотя, можно сказать, что, интерес к рублю сейчас не выходит за рамки уровня спроса на валюты развивающегося сегмента, который по-прежнему интересен инвесторам», — отметил Солдатов.

«При этом нефть, которая торгуется на месячных максимумах, пока не подает надежд на восстановление. Главная головная боль рынка — переизбыток предложения, и усугубляет ситуацию положение дел в сланцевой отрасли США, которая наловчилась рентабельно добывать нефть при более низких ценах. Это серьезный негатив для рынка, особенно сейчас, когда среди игроков присутствуют сомнения в том, что в следующие девять месяцев страны ОПЕК+ будут честно выполнять свои обязательства по ограничению добычи», — пояснил эксперт.

«На следующей неделе состоятся заседания Центробанков России и США. С Федрезервом все ясно — ставка будет повышена. В этом практически нет сомнений. И это заложено в текущих ценах. Что же касается ЦБ РФ, то здесь после недавних довольно прозрачных заявлений регулятора рассматриваются два основных сценария — снижение ставки на 25 и на 50 базисных пунктов», — уточнил Солдатов.

«Скорее всего, регулятор подтвердит свою приверженность плавному ужесточению политики и снизит ставку на 25%, тем более что на прошлой неделе инфляция выросла, хоть и под влиянием сезонных факторов. В этом случае заседание ЦБ пройдет безболезненно для рубля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 8 июня составляют 56,58 рубля за американский доллар и 63,71 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 9 и 7 копеек соответственно.

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