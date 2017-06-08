Москва, 8 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. У России остался только один кредитор — Южная Корея, перед остальными суверенными кредиторами долги государства полностью погашены, заявил «Газете.Ru» заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Industrialconflicts.ru Долги

По его словам, Россия рассчиталась перед странами Восточной Европы и в два этапа — перед странами — членами Парижского клуба. У России нет и задолженности перед МВФ, она была погашена еще в 2005 году.

«У нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея», — сказал Сторчак

Ранее Россия платила по этому долгу поставками товаров, однако затем был введен график разовых платежей. В настоящее время остаток по долгу составляет примерно $300 млн, на досрочное погашение долга без премии корейская сторона не согласилась.

«У них собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не захотели», — пояснил Сторчак.

В марте 2017 года была погашена задолженность России перед последней страной из числа кредиторов бывшего СССР: Босния и Герцеговина получила $125,1 млн.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2017 года внешний долг России составил $529,7 млрд (+$16,2 млрд к началу года). Долг органов государственного управления — $42,53 млрд.