Москва, 8 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Госдума завтра, 9 июня, обсудит законопроект о реновации жилья во втором чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пяти этажный дом

Парламентарии намерены поддержать консолидированный пакет поправок ко второму чтению, учтены и предложения, озвученные на парламентских слушаниях, заверил Жуков.

Говоря о ключевых поправках, первый вице-спикер Госдумы указал на то, что «все владельцы нежилых помещений в домах должны будут получить равноценную и предварительную компенсацию за те помещения, которые будут и них изыматься».

Также, согласно изменениям, при составлении программы реновации обязательно должен будет учитываться износ домов и их техническое состояние. «Чем хуже состояние дома, тем раньше он должен будет переселен», — сказал Жуков.

Еще одной важной нормой является новелла о том, что граждане, которые живут в коммуналках, должны будут получить отдельные квартиры в новом жилищном фонде.

Кроме того, у граждан появляется возможность выбора: получать квартиру в новом доме или же получить денежную компенсацию. «Если гражданин получает денежную компенсацию — по рыночной стоимости жилья, в этом случае в сумму компенсации включается накопленная сумма на капитальный ремонт», — проинформировал Жуков.

В свою очередь глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») сообщила том, что обсуждается возможность освобождения жителей новых домов от взноса на капитальный ремонт. «Тема обсуждается. Москва пока такой закон не приняла, к сожалению», — сказала Хованская.