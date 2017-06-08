Москва, 8 июня, 2017, 13:38 — ИА Регнум. «Не первый раз МИД РФ занимается разоблачением многочисленных фейков, с помощью которых многочисленные игроки в регионе и за его пределами пытаются сделать всё, чтобы реализовать навязчивую идею по смене режима в Сирии. Играя на чувствах и эмоциях аудитории, они настраивают международное сообщество в нужном им ключе, с целью самим формировать не реальную, а виртуальную повестку. Принципы морали, объективности, беспристрастности в расчёт не берутся. Именно сирийский конфликт стал одним из ярчайших примеров деятельности подобного рода. И на сирийское правительство (которое отнюдь не является образцом государственного управления, но представляет законную власть), и на Россию выливается огромное количество лжи и грязи. Разоблачений предстоит ещё немало», — заявила 8 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что весь мир облетело фото маленького мальчика из восточного Алеппо, Амрана Дакмиша, которого называющие себя спасателями из псведогуманитарной организации «Белые каски» достали из-под обломков дома, в пыли, крови, после якобы удара сирийских ВС. История им понравилась, состояние мальчика тоже.

«До оказания ещё первой помощи они начали без разрешения родителей, которые в этот момент занимались спасением из-под обломков остальных членов семьи, активно фотографировать ребёнка. Вы помните эти Абсолютно душещипательные фотографии, которые были молниеносно распространены в интернете, обошли весь мир, и стали символом как борьбы с кровавым режимом, так и вечной неправоты Москвы, Кремля, России в целом», — сказала Захарова.

Эти фотографии были сделаны членом движения Нур ад-Дин аз-Занки (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое «прославилось» записью обезглавливания палестинского мальчика в августе 2016 года.

«Мы говорили тогда о том, что западные СМИ, используя фотографии Амрана, идут на поводу и, по большому счёту, начинают играть в игру, которая навязывается, мягко скажем, боевиками, а на самом деле экстремистами и террористами. Нас не слышали, фотографии тиражировали. Мы обращали внимание на то, что история отнюдь не так проста, как может показаться на первый момент, и что нужно подождать, прежде чем эксплуатировать детский образ в своих политических целях, нас опять не слушали», — напомнила представитель МИД.

Ведущий журналист, политолог, аналитик Кристиана Аманпур принесла эту фотографию на интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и спросила его, что он может сказать семье этого мальчика. Это интервью должно было стать важным аргументом в пользу тех сил, которые тогда претендовали на главный пост в стране.

«С того интервью прошло более полугода, и почти год, когда на улицах Восточного Алеппо, несмотря на рьяное противостояние со стороны террористов, постепенно начинает возвращаться нормальная жизнь, колоссальными усилиями как сирийских, так и российских военных. И сейчас мы все смогли узнать о том, что же это была за история. Журналисты нашли семью этого мальчика и мы все смогли его увидеть. Выяснилось, что отцу Амрана есть много что рассказать не только Аманпур, но и правозащитникам, которые выступали за права ребёнка, а на самом деле на его крови выстраивали свои политологические концепции. Мальчик жив и, несмотря на то, что нам говорили, он ещё и здоров. Он был ранен, действительно, но вся ситуация вокруг него была полностью извращена — в том числе «правозащитниками» и «журналистами», включая госпожу Аманпур. Которая просто манипулировала общественным мнением», — уточнила Захарова.

Отец мальчика (бывший военный) отметил, что семья отнюдь не находится в оппозиции к режиму, она живёт в Алеппо, который, вопреки желанию на Западе, сейчас освобожден.

«В нескольких интервью отец рассказал, что в момент произошедшего никакого шума авиации он не слышал», — указала Захарова, напомнив концепцию «Белых касок». Концепция полностью выстраивалась на том, что это были авиаудары — конечно же, сирийского режима. Отец также сказал, что, скорее всего, обвал дома был вызван именно взрывом.

«После того, как фото Амрана облетело весь мир, семья была вынуждена сделать что-то, чтобы оградить своего ребенка, которого выдавали за мёртвого, а он вообще-то оказался живым. Чтобы оградить ребёнка и вообще хоть как-то начать соблюдать его права», — сказала Захарова, указав, что все те, кто эксплуатировал образ этого мальчика, вообще не думали о нём, — а ведь он живёт в стране, которая многие годы раздираема борьбой с террористами и просто залита кровью.

«Кто-нибудь тогда, эксплуатируя эту фотографию, думал о том, как этому ребёнку жить? Да никто! Думала Аманпур? Конечно, не думала. Она думала о том, как помощь демократической партии и как помочь демократическому кандидату стать президентом США. И в этом порыве пригодилось бы все», — уверена Захарова.

Семья была вынуждена как-то начать работать с внешностью ребёнка, назвать его другим именем, чтобы спрятать от боевиков. Ведь всё это шло в разгар ситуации вокруг Алеппо. Несмотря на неоднократные предложения, обещания и всяческие заманивания деньгами, эта семья отказалась выступать с ложными обвинениями и обвинять сирийские власти. Теперь семья получает постоянные угрозы расправы. Это видно не только находящимся в Алеппо: даже в соцсетях сторонники радикальной оппозиции (которых, кстати, не блокируют) называют мальчика «неверным» и «заслуживающим смерти».

Захарова спрашивает: «Теперь хватит ли у Аманпур, начавшей эту историю в публичном пространстве, мужества, профессиональной этики и просто совести её и завершить? А именно поехать в Алеппо, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, а не подставное интервью с ним. Задать сложные вопросы, в том числе самой себе, и сделать настоящий репортаж об этом мальчике и о том, как его фотографией и судьбой его и всей страны американские СМИ манипулируют много лет».

«Вас поймали за руку, ребята, и надо ответить», — добавила Захарова.