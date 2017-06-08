Йошкар-Ола, 8 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. На территории Марий Эл злоумышленник совершил преступление в ноябре 2011 года. В Волжске в своей квартире обнаружено тело 80-летней женщины, задушенной проводом от утюга.

Pixabay.com Убийства

По данным следствия, преступник совершил 32 аналогичных убийства.

В 2014 году Самарское Следственное управление СКР объявляло о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию о злоумышленнике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Приволжского федерального округа — в Пермском крае, Татарии, Удмуртии, Башкирии и Нижегородской области, а также в Ивановской и Свердловской областях в период с 2011 по 2012 год совершались убийства пожилых женщин. Во всех случаях жертвами преступлений были одиноко проживающие в домах — «хрущевках» женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Злоумышленник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где совершал удушение потерпевших. Похищение имущества потерпевших после их убийства для подозреваемого приоритетным не являлось.

Последние убийства совершены в Уфе 25−27 сентября 2012 года. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения в подъезде одной из жертв.

Ранее сообщалось, что преступник может быть жителем Удмуртии.