Екатеринбург, 8 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бригады предприятия Горводопровод и бригада цеха по благоустройству выкорчевали пень на улице Июльской и подготовили место к укладке асфальта. Укладку асфальта произведёт районное ДЭУ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МУП «Водоканал».

Пресс-служба Екатеринбургского МУП «Водоканал» Улица Июльская в Екатеринбурге

В пресс-службе также пояснили, пояснили по каким причинам пень с первой попытки остался в асфальте.

«Работа аварийных бригад Водоканала — устранение аварий на сетях. Бригада, которая приезжает на аварию, должна найти место повреждения, локализовать утечку, исправить ситуацию. Как правило, после работы на одном участке, они должны ехать на следующий. И бригаде пришлось делать выбор — либо решать вопросы с ручной шурфовкой пня (вручную выкапывать корневую систему, потому что рядом с пнем, как показала геосъемка, проложены два кабеля мощностью 10 000 вольт), вызывать дополнительный экскаватор для того, чтобы вытащить из земли этот выкопанный пень, получать согласования и разрешения, необходимые для проведения этих работ, либо ехать и устранять следующую аварию на сетях. Следующая бригада, которая приезжает к месту проведения раскопочных работ — бригада цеха по благоустройству. Ее задача — сделать все, как было до раскопок. Отказ от проведения благоустройства — гарантированный штраф предприятию и риск лишения премии для каждого из рабочих. Самостоятельное устранение пня перед асфальтированием — риск и самоуправство. Бригада приняла решение выполнить свои обязанности и сделать все, как было. А было с пнем в асфальте», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

В муниципальном предприятии сообщили, что ситуация получилась абсурдная, и именно поэтому силами предприятия был убран этот пень. Более того, в пресс-службе уточнили, что пень был заасфальтирован ранее силами владельцев гаражей, на дороге между которыми, он располагался до сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, история началась с того, что после работ сотрудников МУП «Водоканал» вскрытый асфальт уложили заново, не убрав при этом старый пень по улице Июльской. Попавшие в интернет фотографии пня посреди дороги вызвали широкий резонанс в социальных сетях, где при обсуждении люди назвали его «памятником маразму». Также горожане предположили, что из-за ошибки работников, придётся снова вскрывать асфальт, выкорчёвывать пень и вновь асфальтировать.