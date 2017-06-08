Углич, Ярославская область, 8 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области состоится юбилейный X Всероссийский велофестиваль «Угличская верста». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма Ярославской области.

Velouglich.ru «Угличская верста»

Фестиваль организован администрацией Угличского муниципального района, сильнейшими велоклубами страны. В нем примут участие велосипедисты из велоклуба Идштайна (Германия), а также гости Российского клуба велопутешественников из США, Англии, Норвегии, Сингапура.

В рамках фестиваля состоится костюмированная шоу-гонка «Угличская верста» на необычных велосипедах, велолабиринт, велоэкскурсия по Угличу, конкурсы фигурной и медленной езды, веломарафоны на 300 и 200 км.

Одно из центральных событий фестиваля — детские гонки, в которых участвует около 200 детей и их родителей. «Арсенал необычных велосипедов «Самокатъ», открывшийся в 2017 году, проведет экскурсию «200 лет велосипеду».

«Велодвижение в Угличе началось 18 лет назад с велопробега по городам Золотого кольца в 1999 году совместно с немецким клубом велосипедистов города Идштайн, по итогам которого был создан угличский велоклуб. В 2007 году по инициативе Управления по туризму и международным связям был организован Всероссийский велофестиваль «Угличская верста». Идея фестиваля возникла на волне развития велодвижения в Угличе и велоклубов по всей стране. «Угличская верста» стала одним из первых велофестивалей на территории малого города,» — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор туристского информационного центра Угличского района Юлия Воронова.