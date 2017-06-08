Киев, 8 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал поставки российского газа Киеву «частью гибридной войны», которую Россия якобы ведет против страны, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В ходе выступления на Трипольской ТЭС глава государства заявил, что поставки газа в Украину — это элемент «гибридной войны», а «перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени».

«Переговоры начинались где-то в середине декабря и проваливались, 1 января газ перекрывался для Украины и Европы, чтобы разрушить позицию надёжного транзитера», — сказал Порошенко.

Напомним, 6 июня 2017 года «Газпром» пригласил представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года.

«Нафтогаз» приглашение не принял, сославшись на то, что переговоры должны проходить не на территории России, а в Брюсселе или другом городе Евросоюза.

В мае 2017 года правительство Украины организовало арест принадлежащих «Газпрому» акций «Газтранзита» для принудительного взыскания с российской компании штрафа, наложенного на «Газпром» Антимонопольным комитетом Украины.