Грозный, 8 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Капсулу в основание будущей мечети заложил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе главы и правительства региона. Новый храм будет носить имя Сулима Кадырова. Его возводят в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры в Гудермесском районе.

Саид-Эми Кайсаров Мечеть в Чечне

В соответствии с этой программой кроме мечети в районе будут возведены участковая больница, поликлиника, ряд спортивных объектов, в том числе стадион и спортивно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн. Будут созданы в поселке Ойсхара и рабочие места для местных жителей. Так, уже до конца года здесь начнет работу молочно-товарная ферма.

На благоустройство района также будут выделены средства. Так, в поселке будет разбит парк, а также будут заасфальтированы более 10 км внутрипоселковых дорог на 24 улицах.

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Именем Рамзана Кадырова назовут одну из крупнейших мечетей в мире

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шали завершается строительство мечети, которая будет названа именем главы республики Рамзана Кадырова. Храм, который по замыслу узбекских проектировщиков будет одним из самых крупных в мире, возводится с 2012 года. Одновременно в мечети смогут собраться на молитву до 20 тысяч прихожан.

Судя по сообщениям пресс-службы руководителя региона, он обещает также быть самым богатым и красивым — мечеть отделают белым мрамором из Греции, ее освещение доверят специалистам из Италии.

В 2008 году в Грозном была открыта мечеть «Сердце Чечни», названная именем первого президента республики Ахмата Кадырова. Спустя шесть лет в городе Аргуне открылась Центральная мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой — матери Рамзана Кадырова.

Глава Чечни отмечал, что «мечеть — это своего рода бесплатный институт, который может направить на правильный путь «горячие головы» и не дать их использовать против российского народа и Российского государства». По его словам, в республике, где в основном проживают мусульмане, активно строятся и христианские храмы.