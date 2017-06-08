Калуга, 8 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области начался судебный процесс над правозащитницей, руководителем калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяной Котляр. Она помогла устроиться 176 беженцам с Украины и сейчас обвиняется по ст. 322.3 УК РФ в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом 8 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Котляр.

Цитата Интервью Татьяны Котляр

В 2015 году Татьяну Котляр уже судили по аналогичному обвинению. Тогда она была амнистирована в связи с 70-летием Победы, однако повторная амнистия невозможна. В случае, если суд встанет на сторону обвинения, Котляр может лишиться свободы на срок до трёх лет.

Заседание суда началось с официального отвода кандидатуры мирового судьи, ранее выносившего Котляр приговор по предыдущему делу. Однако опасения подсудимой и её адвоката Иллариона Васильева в предвзятости судья счел неубедительными отклонил свой отвод.

По того как прокурор зачитала обвинительное заключение, провели допрос беженки из Луганска. Эта женщина получила в Обнинске временное убежище, работает лаборантом, стала участницей федеральной госпрограммы переселения и теперь ждёт получения гражданства РФ. По её словам, это стало возможным благодаря помощи Котляр.

По словам самой Котляр, она действительно регистрировала у себя в квартире беженцев с Украины, в том числе из Донецка и Луганска. Однако поясняет свои действия тем, что переселенцы не имели принимающей стороны, поэтому по российским законам не могли быть легализованы иначе как чьей-либо с помощью.

Так, официальную регистрацию беженцы и переселенцы сразу получить не могут. Они вынуждены снимать жилье, владельцы которого зачастую отказывают в регистрации, либо должны получить место в общежитии, но и это не считается регистрацией по месту жительства — лишь по месту пребывания.

«Надо дать людям возможность регистрироваться по месту фактического пребывания в уведомительном порядке. Ведь без постановки на учет беженцы лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание, не могут легально устроиться на работу и так далее. В подобных случаях беженцев и переселенцев надо хотя бы регистрировать по адресу местных администраций. Однако власти на это идут крайне неохотно», — заявила Котляр.

По её словам, выходов из данной ситуации сейчас в Обнинске два: купить регистрацию на «чёрном» рынке (а стоит она порядка 30 тысяч рублей) или обратиться за помощью к самой Котляр. Поэтому свои действия по регистрации переселенцев она называет вынужденными и продиктованными желанием помочь.

Так, благодаря регистрации у Котляр и с её безвозмездной помощи, гражданство Российской Федерации в рамках Государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа уже получили сотни беженцев с Украины.

После приговора суда по делу 2015 года Татьяна Котляр направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). На данный момент жалоба носит статус принятой к рассмотрению. Адвокат правозащитницы выразил надежду, что решение ЕСПЧ поможет оспорить предыдущий приговор и сыграет положительную роль в нынешнем судебном процессе.

Очередное заседание обнинского суда в Обнинске по делу Котляр назначено на 16 июня 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Калужская область получила из федерального бюджета 11 млн 681 тыс. рублей на оказание содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ожидается, что в к 2021 году в регион прибудет порядка 50,5 тысяч соотечественников. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе и увеличит численность трудовых ресурсов.