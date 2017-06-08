Ярославль, 8 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области администрациями Гаврилов-Ямского, Первомайского, Ростовского, Даниловского, Тутаевского районов были незаконно переданы в аренду объекты тепло‑ и водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Yarregion.ru Ремонт теплотрассы

В соответствии с законом, местные власти могут передавать право владения и пользования системами коммунальной инфраструктуры только на основании концессионных соглашений. То есть предприятие, взявшее в аренду такие объекты, должно платить не только арендную плату, но и вкладывать деньги в его развитие, капитальный ремонт.

Но местные администрации сдавали имущество просто в аренду, что лишало эти объекты дополнительного финансирования. Так администрация Ростовского района отдала объекты на своей земле в ОАО» ЯГК» (принадлежит правительсту Ярославской области) еще в 2014 году. Причем без конкурсных процедур. Правда, закон позволяет сдавать на месячную аренду (с правом шестикратного продления) без торгов. Это лазейкой администрация и «ЯГК» воспользовались, но месячную аренду дальше не продляли и жили с одним договором 2,5 года. К тому же «ЯГК» не имела право заключать концессионные соглашения, поскольку находятся в процедуре банкротства.

Администрация Первомайского района передала без процедуры торгов объекты водоснабжения в АО «Первомайское коммунальное хозяйство» в июне 2016 года на 1 год. Тутаевцы отдали объекты тепло-, водоснабжения в феврале 2016 года на три года ОАО «УК «Левобережье». Тоже без торгов. Гаврилов-Ямская администрация объекты тепло-, водоснабжения в июле 2016 года отдала в безвозмездное пользование в АО «Ресурс», а даниловцы в сентябре 2015 года на пять лет без торгов отдали свою собственность в аренду ОАО «Даниловское ЖКХ».

«Закон «О концессионных соглашениях» был принят в 2005 году и в него вносилось много дополнений. В администрациях говорят, что добросовестно заблуждались и запутались в его положениях. Но мне кажется, что во всем виновата безалаберность местных властей. Чтобы передать объекты в аренду на основании концессионных соглашений, надо каждый объект лицензировать, а это большие деньги. Муниципальные власти должны были их найти и проводить нормальные торги. Если нет желающих — создавать муниципальные предприятия. Но ничего этого сделано не было. А сети надо было содержать, вот и их передали тому, кто захотел. Акционерным обществам такое тоже выгодно — они не вкладывают большие деньги в капитальный ремонт и платят лишь аренду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела обеспечения участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ярославской области Андрей Кузьмин.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области в Арбитражный суд Ярославской области направлено 6 исковых заявлений о признании недействительными договоров аренды объектов жилищно-коммунального хозяйства и возврата муниципального имущества органам местного самоуправления. Администрации Гаврилов-Ямского и Первомайского районов уже расторгли договоры аренды в добровольном порядке. По остальным районам идут судебные тяжбы.