Пекин, 8 июня, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Китайский офицер Лю Бинь, служащий в ракетных войсках НОАК, был понижен в должности и переведен в другое подразделение, после того, как он пропустил важный телефонный звонок от своего начальника. В ходе внутреннего расследования было установлено, что офицер пропустил звонок из-за того, что играл в телефон.

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Решение командира понизить в должности проштрафившегося офицера привело к ожесточенным спорам. Часть высокопоставленных офицеров НОАК выступила за полный запрет на игры для своих подчиненных, в то время как их оппоненты утверждают, что приложения на смартфонах помогают военным отдохнуть во внеслужебное время, пишет «Наньцзао жибао».

Командование НОАК неоднократно выражало беспокойство в связи с потенциальной опасностью, которую представляют приложения для смартфонов. По мнению китайских генералов, потенциальным источником угрозы национальной безопасности могут стать приложения, использующие геопозицию пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, командование одной из военных баз НОАК в провинции Фуцзянь запретило всем военнослужащим пользоваться приложениями, использующими данные GPS. Данная мера направлена на предотвращение утечек секретной информации в общий доступ.