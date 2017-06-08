Буэнос-Айрес, 8 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Источники, близкие к Кристине Фернандес де Киршнер 6 июня подтвердили, что экс-президент Аргентины будет выставлять свою кандидатуру от левоперонистской политической партии Фронт за победу на выборах в законодательное собрание, намеченных на октябрь 2017 года, сообщает канал HispanTV.

Casarosada.gob.ar Кристина Фернандес де Киршнер

Информация о кандидатуре Кристины Фернандес де Киршнер была утверждена мэром Авельнеды Хорхе Феррареси, который заявил, что «Кристина будет кандидатом». Мэр Сан-Антонио-де-Ареко Франциско Дураньона также подтвердил эту информацию.

После разговора с бывшей главой государства Дураньона заявил, что сама Киршнер уже приняла решение.

«Я абсолютно уверен в том, что Кристина будет кандидатом», — заявил он и затем добавил, что «все избирательные участки и почти все мэры поддержат Кристину».

Мэр считает, что Фернандес де Киршнер «имеет историческую ответственность перед Аргентиной и политикой» и подчеркнул, что для нее лучший способ участия это стать сенатором.

Также он сказал, что будет продолжать переговоры с кандидатом от Хустисиалистской партии Флоренсио Рандаццо по отмене обязательных открытых праймериз, чтобы добиться «объединения» сил.

«Мы будем продолжать говорить с Флоренсио. Я продолжаю надеяться, что мы объединим наш фронт, чтобы достичь абсолютного единства, и это было бы роскошью», — заявил мэр.

Напомним, новая стратегия Фронта за победу была представлена 6 июня после того, как группа мэров выразила сомнение в целесообразности проведения праймериз, а в окружении Киршнер заявили, что уже изучают правовые инструменты для ее выдвижения.

Президент Аргентины Маурисио Макри, со своей стороны, предсказал победу его партии в парламентских выборах в октябре. На пресс-конференции в городе Корриентес Макри заявил, что он не обеспокоен кандидатурой Кристины Фернандес де Киршнер.

Между тем, в Аргентине продолжается инициированное в 2015 году прокурором Альберто Нисманом расследование о причастности бывшей главы государства Киршнер и чиновников из ее правительства к укрывательству террористов, взорвавших еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году.