Киев, 8 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Новая партия антрацитового угля из США может прибыть на Украину в августе, заявил 8 июня глава энергетической компании «Центрэнерго» Олег Козенко, сообщает ТСН.

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По его словам, компания начнет переговоры на следующей неделе с Соединенными Штатами по поставкам антрацитового топлива, также рассматривается возможность сотрудничества с поставщиками из Южно-Африканской Республики.

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Козенко отметил, что всего компания планирует закупить 700 тыс. тонн антрацита из дальнего зарубежья, а также начать перевод части блоков ТЭС на уголь газовой группы. «Центрэнерго» обслуживает 23 блока на Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС и Трипольской ТЭС.

Напомним, после объявленной блокады Донбасса на Украине возник острый дефицит угля антрацитовой группы, поставляемого, в основном, с востока страны. На данный момент на Украине остановлены пять из шести антрацитовых ТЭС: Славянская, Трипольская, Приднепровская, Змиевская и Криворожская станции.

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