Вашингтон, 8 июня, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Первые появившиеся обзоры на «Мумию» Алекса Куртцмана не соответствуют уровню фильма, в котором участвует такой актер как Том Круз, пишет 7 июня The Hollywood Reporter.

Цитата из трейлера к к/ф «Мумия». реж Алекс Куртцман. 2017. США

По мнению автора статьи Лорен Хафф, если отталкиваться от оценок критиков, возможно, «Мумия» является фильмом, который вовсе не стоило бы воскрешать.

Том Круз играет военнослужащего, который одновременно является охотником за древностями. Он случайно натыкается на мумию и пробуждает её, она оказывается знаменитой злодейкой Ахманет, которая приносит из глубины веков свою недоброжелательность и желание уничтожить современный мир.

Картина является первой в цикле фильмов «Темной вселенной» Universal и на данный момент на известном сайте рейтингов фильмов Rotten Tomatoes она имеет всего лишь 28%. Для сравнения — последний фильм с участием Тома Круза «Миссия невыполнима: Племя изгоев» получил там оценку в 93%.

Автор The Hollywood Reporter Джон Дефо высказал мнение, что первый фильм «Темной вселенной» оказался весьма тусклым. Он считает, что после такого дебюта, который не принес никаких острых ощущений трудно будет развить в себе желание смотреть следующие фильмы цикла.

По мнению Дефо Том Круз выглядит в данном фильме «странно неуместным», но это не единственная проблема, еще одна — это действия его персонажа. Журналист пишет, что новая картина форменным образом заставляет ностальгировать по оригинальному фильму 1999 года.

Некоторые критики высказываются еще боле жестко. Дэниэл Эрлих из IndieWire, прямо назвал «Мумию» «самым ужасным фильмом Тома Круза».

«Дело не в том, что фильм плохой, а в том, что он никогда не мог быть хорошим. Это безнадежная катастрофа от начала до конца. Это приключение, которое представляет собой лишь тусклый отблеск того приключения, которое должно было быть», — пишет Эрлих.

Брайан Труитт из USA Today считает, что фильм представляет собой гробницу, которая заполнена ужасом, юмором и необузданной глупостью. Крис Нашавати из Entertainment Weekly в целом понравилась игра Тома Круза и Софии Бутеллы, но по его мнению сюжет излишне раздут.

Он называет Круза секретным оружием, но тут же поясняет, что тот вытягивает на себе глупые моменты фильма. В заключении Нашавати пишет, что вряд ли студия мечтала о таком первом фильме её «Темной вселенной».

Напомним, показы «Мумии» в России начались 8 июня 2017 года. Сценарий к фильму написали Джон Спэйтс и Кристофер Маккуорри, режиссером стал Алекс Куртцман. Это первый фильм из «Темной вселенной» студии Universal, которую она презентовала 22 мая 2017 года. Второй картиной в цикле должна стать «Невеста Франкенштейна».