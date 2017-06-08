Владивосток, 8 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выкуривает до пары сигарет в день, перестал быть заядлым курильщиком. Об этом, как передают «Известия», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во Владивостоке.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Действительно, (Лавров) был заядлым курильщиком, — говорит Захарова. — Сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день».

По ее словам, глава МИД РФ может поддержать беседу с сигаретой во время переговоров, однако сейчас для него это больше традиция, чем необходимость.

«Еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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