Киев, 8 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Расследованием обстоятельств взрыва на территории посольства США в Киеве занялась Служба безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook.

Посольство США в Киеве

Инцидент произошел в ночь на 8 июня, неизвестный бросил на территорию дипмиссии в Шевченковском районе Киева небольшое зажигательное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

По словам Гитлянской, СБУ ведет расследование совместно с прокуратурой и полицией Киева. Продолжаются следственно-оперативные действия, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Отметим, что в посольстве США не расценили инцидент как теракт. Согласно сообщению дипмиссии, произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства.

Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Пострадавших нет, дипмиссия работает в обычном режиме.

Кроме того, посольство тесно сотрудничает с полицией в расследовании инцидента.