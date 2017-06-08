Лусака, 8 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Замбии Хакайнд Хичайлем предстанет перед судом страны по обвинению в государственной измене, сообщает 8 июня Reuters.

Pixabay.com Флаг Замбии

Хичайлем обвиняется в попытке дестабилизировать ситуацию в Замбии, используя в качестве повода прошедшие в прошлом году выборы.

Лидер «Объединенной партии национальной независимости» был арестован в апреле 2017 года. В его доме был проведен обыск, а затем предъявлено обвинение в попытке свержения правительства страны.

После того, как Хичайлем потерпел поражение на президентских выборах 2016 года, он заявил об их фальсификации.

«Мы всегда были готовы к судебному разбирательству. Я попал на скамью подсудимых из-за ненависти. Нам нужен специальный судья, который готов рассмотреть наше дело в кратчайшие сроки», — подчеркнул Хичайлем.

Напомним, Хакайнд Хичайлем был арестован 8 апреля, предлогом для задержания стала задержка кортежа президента страны Эдгара Лунги, который не был пропущен лидером оппозиционной партии. Однако основной причиной ареста является позиция Хичайлема по президентским выборам 2016 года.