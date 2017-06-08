Лондон, 8 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Чтобы принять участие в голосовании, Мэй прибыла в свой избирательный округ в Мэйденхеде, графство Беркшир. Себя Мэй также выдвинула в парламентарии, итоги голосования по ее округу станут известны в ночь на 9 июня.

Policy Exchange Тереза Мэй

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Как сообщало ИА REGNUM, избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах открылись в Великобритании в 7:00 (9:00 мск) 8 июня. Их работа продлится до 22:00 (00:00 мск).

В качестве избирателей зарегистрированы 46,4 млн граждан Соединенного Королевства. Подсчет голосов будет вестись всю ночь, после закрытия участков будут обнародованы первые данные экзитполов.

По результатам выборов будет сформирован новый состав Палаты общин — нижней палаты британского парламента, состоящей из 650 депутатов. Партия, на долю которой придется более 50% мандатов, сформирует новое правительство.