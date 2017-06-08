Ярославль, 8 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. 8 июня ярославское региональное отделение «Единой России» определилось с кандидатом на пост губернатора Ярославской области. Сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Согласно партийным правилам делегаты региональной конференции партии власти большинством голосов избрали из трёх выдвинутых кандидатов одного. На партийное выдвижение претендовало три человека — врио губернатора Дмитрий Миронов, депутат Ярославской областной думы Александр Кузьмин и ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков. В ходе кампании внутри партийного предварительного голосования каждый кандидат встретился с не менее чем 50% секретарей местных и первичных отделений. На конференции присутствовало 295 делегатов от 20 местных отделений партии «Единая Россия» в Ярославской области. Большинством голосов партийным кандидатом был избран Дмитрий Миронов. Его поддержало 243 делегата. 24 единоросса проголосовали за Александра Кузьмина, 21 — за Александра Русакова.

«Сегодня для меня очень волнительный момент. Я признателен партии за выдвижение моей кандидатуры. Главной целью своей деятельности я вижу повышение уровня и качества жизни людей. И эта задача, совпадает с задачей партии. Я знаю, что люди ждут от меня перемен к лучшему. Я буду требовать от своей команды честной и открытой работы. Если власть открыта нет возможности для проворачивания серых схем. Вместе мы сделаем всё возможное для процветания Ярославской области» — заявил Дмитрий Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерениях принять участие в выборах губернатора Ярославской области заявили депутат ГД РФ от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов и депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев, который планирует выдвигаться от партии «ПАРНАС».