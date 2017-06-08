Киев, 8 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший в ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве, дипмиссия не считает терактом, говорится в сообщении посольства в Facebook.

Pixabay.com Флаг США

Согласно сообщению, произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства. Это не причинило никаких повреждений собственности посольства, утверждает персс-служба посольства.

Пострадавших нет, дипмиссия работает в обычном режиме. Кроме того, посольство тесно сотрудничает с полицией в расследовании инцидента.

«В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом», — заключили в пресс-службе.

Напомним, около 00:05 по местному времени на территорию посольства было брошено небольшое взрывное устройство. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает полиция, возбуждено дело по статье УК Украины «Террористический акт».

При этом депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что взрыв могли устроить «по заказу из России», доказать этого он не смог. По его мнению, целью «провокации» было «взбаламутить информационное пространство».