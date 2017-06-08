Боевики «Аш-Шабаб»* захватили город в Сомали
Могадишо, 8 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Аф-Урур в регионе Путланд в Сомали, сообщает 8 июня Reuters.
Город подвергся нападению террористов, которые вступили в схватку с вооруженными силами страны и одержали в ней верх.
По меньшей мере 61 солдат был убит в ходе боевых действий. Причиной поражения стало превосходство в силах со стороны нападавших.
«Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали город Аф-Урур сегодня утром. Там находилось незначительное количество военнослужащих, поэтому боевикам удалось захватить город», — заявил губернатор провинции Бари Юсуф Мохамед.
Террористы сообщили об убийстве 61 солдата, при этом отметив, что количество жертв может возрасти, так как боевые действия продолжаются.
Напомним, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют сильные позиции на Западе Сомали, они выступают за изгнание из страны миротворцев и установление норм шариата в качестве основного закона страны.