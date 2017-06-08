* запрещённая в России организация

Могадишо, 8 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Аф-Урур в регионе Путланд в Сомали, сообщает 8 июня Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Город подвергся нападению террористов, которые вступили в схватку с вооруженными силами страны и одержали в ней верх.

По меньшей мере 61 солдат был убит в ходе боевых действий. Причиной поражения стало превосходство в силах со стороны нападавших.

«Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали город Аф-Урур сегодня утром. Там находилось незначительное количество военнослужащих, поэтому боевикам удалось захватить город», — заявил губернатор провинции Бари Юсуф Мохамед.

Террористы сообщили об убийстве 61 солдата, при этом отметив, что количество жертв может возрасти, так как боевые действия продолжаются.

Напомним, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют сильные позиции на Западе Сомали, они выступают за изгнание из страны миротворцев и установление норм шариата в качестве основного закона страны.