Нью-Йорк, США, 8 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Бывший помощник Генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс фон Спонек призвал провести независимое расследование убийств мирных граждан в этом государстве, сообщает RT.

Mstyslav Chernov Недалеко от Мосула

По его словам, «будет очень печально» для международного сообщества, если не провести расследование — независимое. Его должна выполнить группа от ООН, которая изучит все факты.

Фон Спонек признал, что в той ситуации, которая сложилась в Ираке, это будет нелегко сделать.

«Но это не значит, что мы не должны предпринять попытку сделать это, попытаться взаимодействовать с иракскими властями, хоть это и будет непросто по очевидным причинам», — заявил экс-помощник Генсека.

Он также пояснил, что власти Ирака сами не смогут провести такое расследование на должном уровне.

Ранее Министерство обороны США признало, что в результате авиаудара по позициям боевиков в иракском городе Мосул погибло более 200 мирных граждан, в числе которых женщины и дети.