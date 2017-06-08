Вашингтон, 8 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Американские ученые из Университета Эмбри-Ридл представили новое доказательство общей теории относительности Эйнштейна. Об этом сообщается на портале Eurekalert.

Космос

Группа ученых наблюдала прохождение света от одной, более удаленной звезды, мимо другой звезды, расположенной ближе к Земле.

Согласно предсказанию Альберта Эйнштейна, всякий раз, когда свет от далекой звезды проходит мимо более близкого объекта, гравитация действует как своего рода увеличительная линза, осветляя и изгибая дальний звездный свет.

«Когда звезда на переднем плане проходит точно между нами и фоновой звездой, гравитационное микролинзирование приводит к совершенно круговому кольцу света — так называемому кольцу Эйнштейна», — объясняет Терри Освальт, ведущий автор исследования.

При этом, по его словам, кольцо и его осветление были слишком малы, чтобы их можно было измерить, но его асимметрия заставила отдаленную звезду казаться не там, где она находится на самом деле.

«Эта часть предсказания Эйнштейна называется» астрометрическим линзированием», и наша группа впервые наблюдала это явление для звезды, отличной от Солнца», — говорит Освальт.

По словам ученых, это исследование дает новый инструмент для определения массы объектов, которые мы не можем измерить другими средствами. Так, исследователям удалось установить массу шестого по удаленности от Земли белого карлика. Эта звезда, получившая название Stein 2051 B, оказалась примерно в 1,5 раза легче Солнца.