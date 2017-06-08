Киев, 8 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Прекратилось водоснабжение пяти фильтровальных станций в Донецкой области, написал 8 июня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, подача воды прекращена из канала Северский Донец — Донбасс на станции Красноармейская, Великоанадольская, а также на две станции в Мариуполе и одну в Донецке.

Жебровский отметил, что есть возможность обеспечить резервную подачу воды на мариупольские фильтровальные станции со Старокрымского водохранилища. Остальные станции запасных вариантов водоснабжения не имеют.

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Напомним, ранее украинской артиллерией была повреждена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода, которая обеспечивала водой Мариуполь, Волноваху, Красноармейск и другие населенные пункты. Работа станции на данный момент остановлена.