Киев, 8 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают интенсивные спорадические перестрелки на Приморском направлении и в районе Бахмутской трассы (Луганское направление). Противоборствующие стороны применяют тяжелые артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм, танки, БМП, БТР, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 8 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Так, НМ ДНР информирует, что за прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать населённых пунктов республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

Отмечается, что в результате боев было повреждено восемь домов, о пострадавших среди мирного населения не сообщается.

При этом 8 июня пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» проинформировала об остановке насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (Ясиноватский район, ДНР).

«Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена в результате боевых действий. Прекращена подача воды из канала Северский Донец — Донбасс на четыре фильтровальные станции: Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов, города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка); Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов, города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное;) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым)», — говорится в сообщении.

«На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища. Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как эти фильтровальные не имеют резервного источника водоснабжения», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщает, что киевские силовики 27 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Кировск, Стаханов, Алмазная, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Смелое, Логвиново и Веселогоровка. Ранения получили четыре бойца ЛНР. При этом ВСУ вели огонь из 152-мм и 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов, АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Ранее, 7 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обратился к представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой посодействовать в эвакуации детей из обстреливаемых ВСУ районов.

«Мы детей не можем с Донецкого вывезти, они (ВСУ) сильно обстреливают. Может, вы как-то посодействуете, у нас дети сидят в подвале, мы их подготовили уже к эвакуации, вывезти не можем — реально обкладывают, мы три раза попали под обстрел. Поэтому, огромная просьба, по своей линии как-то окажите влияние на Киев. Мы, реально, не можем детей вывезти оттуда. Пожалуйста, посодействуйте, надеемся на вашу помощь», — попросил Марочко.

По его словам, сотрудники ООН сообщили о ситуации в Донецком главе мониторинговой миссии Фионе Фрейзер, представителям ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

В то же время мэр Кировска Геннадий Карцев заявил, что сотрудники МЧС ЛНР эвакуировали из обстреливаемого пгт Донецкий 10 детей.

«Удалось все-таки вывезти из Донецкого 10 детей и пять мам. Это те, которые согласились выезжать. Завтра будем вести работу с остальными», — сказал Карцев.

В свою очередь, 8 июня спикер штаба АТО Миронович заявил, что «в результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников погибли, еще 11 получили ранения». По его словам, войска ДНР и ЛНР 71 раз обстреляли украинские позиции. Наибольшее число обстрелов зафиксировано на Приморском направлении — 28.

В частности, вечером войска ДНР «обстреляли наши позиции в районе Чермалыка из реактивных систем залпового огня».

При этом позиции ВСУ в Красногоровке накрыло минометным огнем, а в Старогнатовке — минами калибра 82 мм и БМП. С наступлением темноты ВС ДНР «применяли гранатометы и стрелковое оружие различных калибров в районе Широкино, Водяного, Гнутово, Талаковки, Березового, Павлополя и Марьинки». Миронович отметил, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска подвергались обстрелам из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также под минометный огонь попали позиции ВСУ в районе Троицкого, Зайцево, Луганского и Невельского.

Подполковник проинформировал, что на Луганском направлении ситуация стабилизировалась ближе к вечеру. В течение дня наиболее интенсивно войска ЛНР «вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новотошковского».

«Под минометные обстрелы попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехово», — рассказал Миронович.

При этом вечером 7 июня пресс-центр штаба АТО сообщил, что войска ЛНР предприняли попытку захвата опорных пунктов ВСУ «путем расширения плацдарма вблизи с. Жолобок» (ЛНР). Отмечается, что войска ЛНР понесли серьезные потери, в частности, по состоянию на 22:00 потери противника составляют 25 человек, из них 11 — убитые.

«Очевидцы сообщают, что в г. Стаханове (ЛНР) развернуты мобильные операционные, длинномеры для вывоза тел погибших. Наблюдается интенсивное движение машин скорой помощи», — информирует штаб АТО.

В то же время украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня обвинила войска ДНР в артобстреле «мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон». В частности, под обстрел попала школа г. Красногоровка (под контролем ВСУ).

«Так, около 22:30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школой №1. В это время в школе никого не было», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.

Напомним, 7 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ совершили несколько попыток прорыва позиций ЛНР в районе Бахмутской трассы. В результате боев под обстрел попали населенные пункты: Кировск, Донецкий, Стаханов, Голубовское, Березовское и Фрунзе. МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции эвакуирует детей. По словам Марочко, в результате обстрелов Кировска разрушено до 30 домов. Под обстрел попали журналисты ЛНР.